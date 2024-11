lusso come macchine, Orologi, gioielli, vestiti, borse e scarpe dei rinomati marchi internazionali sono soggetti alle sanzioni internazionali in Russia. La decisione è stata presa nelle ultime misure approvate dall’Unione europea, gli Stati Uniti e il Regno Unito, per fare pressione contro il governo di Vladimir Putin e cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. È stata vietata la vendita di macchine o gioielli di più di 50.000 dollari. Il divieto di vendita di questi prodotti “occidentali” ha colpito specialmente l’élite russa, che però ha trovato il modo di aggirare le limitazioni per non farsi mancare nulla. Formiche.net - Orologi, macchine e borse di lusso. Così il lusso aggira le sanzioni in Russia Leggi tutto su Formiche.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Formiche.net: Non solo petrolio e aerei. Anche oggetti dicome, gioielli, vestiti,e scarpe dei rinomati marchi internazionali sono soggetti alleinternazionali in. La decisione è stata presa nelle ultime misure approvate dall’Unione europea, gli Stati Uniti e il Regno Unito, per fare pressione contro il governo di Vladimir Putin e cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. È stata vietata la vendita dio gioielli di più di 50.000 dollari. Il divieto di vendita di questi prodotti “occidentali” ha colpito specialmente l’élite russa, che però ha trovato il modo dire le limitazioni per non farsi mancare nulla.

Orologi, macchine e borse di lusso. Così il lusso aggira le sanzioni in Russia

Non solo petrolio e aerei. Anche oggetti di lusso come macchine, orologi, gioielli, vestiti, borse e scarpe dei rinomati marchi internazionali sono soggetti alle sanzioni internazionali in Russia. La ...

Il 2025 e il 2026 saranno “complicati” per il lusso, stima il capo della divisione orologi e gioielli di Chanel in un'intervista al quotidiano svizzero "Le Temps", mettendo in guardia sulla “banalizza ...

E' stato rintracciato in provincia di Pisa e arrestato l'egiziano di 18 anni accusati di aver rapinato orologi di lusso a Milano. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso ...

L’obiettivo di Art-Rite è generare utili già nel 2024 dopo il pareggio di bilancio del 2023. Tra le opere trattate anche quadri di Goya e Picasso, zaffiri e francobolli milionari. In futuro spazio ai ...