Olivera è una delle rivelazioni di questa stagione | Conte gli ha disegnato un abito perfetto CorSport

Nella miglior difesa del campionato, emerge sicuramente Mathias Olivera che si è rivelato uno dei leader del reparto. Il Corriere dello Sport racconta la rinascita del terzino sinistro del Napoli con Antonio Conte. Scrive il quotidiano: "Come un gol su Musah, di supporto a Kvaratskhelia per il raddoppio, sempre in chiusura o in appoggio a seconda del vento. Mathias Olivera, 27 anni ieri, era ovunque a San Siro. Senza mai smettere di correre, rincorrendo o lasciandosi seguire, ha percorso la fascia infinite volte. Andava sul fondo, rientrava o attraversava il campo centralmente. Occhi sempre vigili sul pallone per non fallire neppure una diagonale. Quella sul centrocampista di Fonseca nel primo tempo è stata provvidenziale. Un intervento copertina del suo campionato senza errori.