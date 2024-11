Ognissanti e con la commemorazione dei fedeli defunti. Ecco le messe in programma oggi e domani nelle chiese e nei cimiteri cittadini.Ognissantioggi saranno celebrate le messe alle 8 alla Chiesa dello Sposalizio e alla Trentotoday.it - Ognissanti, tutte le messe in programma tra oggi e domani Leggi tutto su Trentotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Trentotoday.it: Il mese di novembre si apre come da tradizione con la festività die con la commemorazione dei fedeli defunti. Ecco leinnelle chiese e nei cimiteri cittadini.saranno celebrate lealle 8 alla Chiesa dello Sposalizio e alla

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:lea Trento per il 1° e il 2 novembre;e commemorazione dei fedeli defunti;lea Trento per il 1° e il 2 novembre; Festa dinei cimiteri: al Monumentale il vescovo ricorda i bimbi morti prima di nascere; Celebrazioni pere commemorazione dei defunti;e le celebrazioni civili per le Forze Armate: cosa succede in città; Approfondisci 🔍

Ognissanti e defunti, le Messe presiedute dal vescovo in Cattedrale e nei cimiteri

(ilcittadino.it)

Domani, sabato 2 novembre, in Cattedrale alle 10, presiederà la Messa di suffragio per tutti i pastori e i fedeli defunti e benedirà le tombe dei vescovi nel sepolcreto del duomo. Il vescovo celebrerà ...

Ognissanti e Commemorazione defunti: gli orari delle messe a Giovinazzo

(giovinazzoviva.it)

Il 2 novembre, alle 16.00, la celebrazione eucaristica al cimitero presieduta da Mons. Cornacchia ...

Ognissanti e Defunti, le Messe col Vescovo. Al Monumentale taxi gratis per gli anziani soli

(ecodibergamo.it)

LA RICORRENZA . Il 1° novembre alle 10,30 monsignor Beschi presiederà la celebrazione in cattedrale e alle 15 nella chiesa del cimitero; il 2 novembre alle 18 in cattedrale. Al cimitero attesi 40mila ...

Ognissanti e commemorazione dei defunti: gli orari di messe e celebrazioni nel Principato

(montecarlonews.it)

A Monaco cerimonie in tutte le parrocchie della diocesi e nel pomeriggio alle 15 il Vescovo, circondato dal clero della diocesi e dai fedeli, procede alla benedizione delle tombe al cimitero ...