Notizie dal mondo ASviS | di fronte al nuovo identikit del povero la qualità del lavoro diventa una priorità  

Leggi tutto su Ildenaro.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Riproponiamo il testo di Flavia Belladonna della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 24 ottobre 2024 L’occupazione cresce, ma la povertà non cala. Tra gli indigenti non solo stranieri e disoccupati: tanti giovani e lavoratori poveri, soprattutto minorenni e operai. Una riflessione per combattere la povertà, a partire dalle proposte del Rapporto. La prima volta che ho visto bene in faccia la povertà, credevo avesse un volto diverso. Avevo 16 anni, e la povertà me l’ero sempre immaginata come un senzatetto che chiede l’elemosina o un bambino affamato di un altro continente.