Nelle mense scolastiche di Roma arriva il pasto ‘green’, completamente vegetale - Una volta al mese Nelle mense delle scuole di Roma sarà servito un pasto completamente vegetale e bilanciato dal punto di vista nutrizionale. Fanpage.it - Nelle mense scolastiche di Roma arriva il pasto ‘green’, completamente vegetale Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)- Una volta al mesedelle scuole disarà servito une bilanciato dal punto di vista nutrizionale.

Parte da Roma un'iniziativa pilota per promuovere un'alimentazione più sostenibile nelle scuole. La Giunta capitolina ha approvato l'introduzione di un menu green mensile per i bambini e le bambine is ...