Monza, Nesta: “Milan, che piacere vederti. Leao determina. Su Maldini …” (Di venerdì 1 novembre 2024) Alessandro Nesta, ex difensore rossonero e oggi allenatore dei brianzoli, ha presentato Monza-Milan di domani sera in conferenza stampa Pianetamilan.it - Monza, Nesta: “Milan, che piacere vederti. Leao determina. Su Maldini …” Leggi tutto su Pianetamilan.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Alessandro, ex difensore rossonero e oggi allenatore dei brianzoli, ha presentatodi domani sera in conferenza stampa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:teme il: “Alserve coraggio. Se Leao si accende...";in conferenza: “Colservirà coraggio. Leao? Non l’abbiamo ancora visto al 100%”;tra emozioni e campo. Parole al miele per Leao;: "Con ilserve coraggio, Leao riesce a incidere anche se non al top"; ?? Vigilia, Mister: "Dobbiamo crederci e avere coraggio, Berlusconi l'avrebbe vissuta bene...";: “Maldini è da monitorare! Vedrei bene l’attacco a due, gli infortunati e su Leao…”; Approfondisci 🔍

Nesta teme il Milan: “Al Monza serve coraggio. Se Leao si accende..."

(tuttosport.com)

Il tecnico dei brianzoli è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sfida contro la formazione di Fonseca ...

Monza, Nesta in conferenza: “Col Milan servirà coraggio. Leao? Non l’abbiamo ancora visto al 100%”

(derbyderbyderby.it)

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita della sua squadra contro il Milan.

MONZA - Nesta: "La nostra squadra se arriva con la testa giusta le partite le fa sempre"

(napolimagazine.com)

"La nostra squadra, se arriva con la testa giusta, le partite le fa sempre, dobbiamo creare noi l'atmosfera e lo spirito giusto": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza ... contro il Milan sarà una ...

Monza: Nesta, con la testa giusta le partite le facciamo sempre

(ansa.it)

"La nostra squadra, se arriva con la testa giusta, le partite le fa sempre, dobbiamo creare noi l'atmosfera e lo spirito giusto": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, nella conferenza stampa alla ...