Meteo Toscana, novembre inizia con l'alta pressione. Ma al mattino nebbia e freddo - Firenze, 1 novembre 2024 – novembre in Toscana, sul fronte Meteo, inizia con una vasta area di alta pressione che interessa l'Europa centrale e l'Italia. Una situazione che non subirà sostanziali variazioni fino a metà della prossima settimana. Le temperature tenderanno a portarsi nelle medie da lunedì. Attenzione però: farà freddo al mattino e ci saranno locali nebbie nelle valli dell'interno. In questo periodo si verifica infatti l'inversione termica, quel fenomeno Meteo per cui al salire di quota la temperatura non scende, ma sale, al contraruio di quanto accade di solito. Insomma: in pianura fa più freddo. Basti pensare che stamani le minime sono state addirittura di 1-4 gradi in provincia di Arezzo a quote fra i 200 e i 400 metri. In generale però le temperature sono miti, ancora lievemente sopra la media del periodo.

