Maxi incidente nella notte di Halloween 16enne morto sul colpo | cinque i mezzi coinvolti

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Caffeinamagazine.it: Sanguedi, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un. Si chiamava Antony Di Fava, viveva nel quartiere di Santo Janni a Formia. Lo schianto, nel tardo pomeriggio di ieri, si è verificato lungo la via Appia nel comune di Itri.due motocicli 125, due autovetture e un furgone. >> “Corri, c’è qualcosa per te”. Grande Fratello, Lorenzo si affretta ad andare in giardino e gli arriva un messaggio incredibile La dinamica è in via di ricostruzione, accertamenti sono condotti da parte dei militari della Compagnai di Formia, diretta dal maggiore Quintino Russo, per capire le cause dell’