Marsiglia, Papin: “Da tre settimane sono sotto scorta, è insopportabile” - Jean-Pierre Papin, guida della squadra di riserva del Marsiglia, ha rivelato ai taccuini de ‘La Provence’ il disagio che sta provando. L’ex Pallone d’Oro ha puntato il dito contro Ali Zarrak, vicino a Medhi Benatia e capo del Pro 2. “Vivo da tre settimane con tre auto di agenti di sicurezza privata piazzati davanti a casa mia: esser sotto scorta è una cosa insopportabile“, ha affermato l’ex attaccante del Milan. Papin ha raccontato di aver subito minacce a livello personale. Marsiglia, Papin: “Da tre settimane sono sotto scorta, è insopportabile” SportFace. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Jean-Pierre, guida della squadra di riserva del, ha rivelato ai taccuini de ‘La Provence’ il disagio che sta provando. L’ex Pallone d’Oro ha puntato il dito contro Ali Zarrak, vicino a Medhi Benatia e capo del Pro 2. “Vivo da trecon tre auto di agenti di sicurezza privata piazzati davanti a casa mia: esserè una cosa“, ha affermato l’ex attaccante del Milan.ha raccontato di aver subito minacce a livello personale.: “Da tre, è” SportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:shock: "Vivo sotto scorta da". De Zerbi: "Nessun problema con lui";choc tra minacce e momenti di paura: «Vivo sotto scorta da»;: “Da 3vivo sotto scorta. Mi dicono che devo andarmene da”;shock, minacce e paura a: "Vivo sotto scorta da"; "Vivo sotto scorta",choc e il terrore di vivere a: cosa è successo all'ex Milan;: “Vivo sotto scorta, mi hanno detto che devo andarmene da”; Approfondisci 🔍

Marsiglia, Papin choc tra minacce e momenti di paura: «Vivo sotto scorta da tre settimane»

(msn.com)

Sarà anche stato una bandiera del Marsiglia (275 presenze ... ma il problema con quella persona rimane». Poi Papin ha rivelato di vivere sotto scorta: «Da tre settimane ci sono tre auto di agenti di ...

Papin: “Vivo sotto scorta, mi hanno detto che devo andarmene da Marsiglia”

(repubblica.it)

L’ex attaccante del Milan ha raccontato il suo disagio alla guida della seconda squadra dell'OM. Alla base il conflitto con Ali Zarrak, vicino a Medhi ...

Marsiglia, Papin shock: "Vivo sotto scorta da tre settimane". De Zerbi: "Nessun problema con lui"

(sportmediaset.mediaset.it)

Jean-Pierre Papin, un simbolo storico dell' Olympique Marsiglia, è recentemente finito ai margini della nuova gestione del club. Tuttavia, l’ex Pallone d’Oro ha espresso apertamente il suo malcontento ...

Papin shock, minacce e paura a Marsiglia: "Vivo sotto scorta da tre settimane"

(gazzetta.it)

Papin infine rivela di vivere sotto scorta: “Da tre settimane, ci sono tre auto di agenti di sicurezza ... abbordato da due tipi in moto che mi hanno detto che devo andarmene da Marsiglia. Non so se ...