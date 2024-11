Lorenzo, morto nell’esplosione Toyota, l’addio della compagna incinta: “Nostro figlio si chiamerà come te” (Di venerdì 1 novembre 2024) L'operaio 37enne, vittima dell’esplosione della Toyota Material Handling, sarebbe diventato papà tra due mesi. I funerali si sono tenuti giovedì ad Anzola dell'Emilia. Lo straziante addio della compagna Paola: "Grazie per avermi lasciato nostro figlio, avrà il tuo nome". Fanpage.it - Lorenzo, morto nell’esplosione Toyota, l’addio della compagna incinta: “Nostro figlio si chiamerà come te” Leggi tutto su Fanpage.it (Di venerdì 1 novembre 2024) L'operaio 37enne, vittima dell’esplosioneMaterial Handling, sarebbe diventato papà tra due mesi. I funerali si sono tenuti giovedì ad Anzola dell'Emilia. Lo straziante addioPaola: "Grazie per avermi lasciato nostro, avrà il tuo nome".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La compagna diCubello,'esplosione alla Toyota MH: «Grazie per avermi lasciato nostro figlio, avrà il tuo nome»; Funerale diCubello,’esplosione della Toyota di Bologna: l’addio straziante;Cubello'esplosione Toyota, lo straziante addio della compagna incinta: «Nostro figlio è un; Udine,Parelli, lo studente'ultimo giorno di stage: condannati il tutor e un collega;Parellia 18 anni l'ultimo giorno di stage, condannati per omicidio il tutor e il collega di lav; CasoParelli, il giovanenel suo ultimo giorno di stage: condannati il tutor e il collega di lavoro; Approfondisci 🔍

Lorenzo, morto nell’esplosione Toyota, l’addio della compagna incinta: “Nostro figlio si chiamerà come te”

(fanpage.it)

L’operaio 37enne, vittima dell’esplosione della Toyota Material Handling, sarebbe diventato papà tra due mesi. I funerali si sono tenuti giovedì ad Anzola dell’Emilia. Lo straziante addio della ...

Lorenzo Cubello morto nell'esplosione Toyota, lo straziante addio della compagna incinta: «Nostro figlio è un maschio, si chiamerà come te»

(msn.com)

Ma la vita per Lorenzo Cubello, 37 anni, ha avuto in serbo altro: l'operaio è morto nell'esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale (Bologna) del 23 ottobre. Non saprà mai, o forse da ...

Morto nell'esplosione alla Toyota MH, la compagna: «Grazie per nostro figlio, avrà il tuo nome»

(msn.com)

Al funerale la compagna Paola ha annunciato in lacrime che aspetta un maschio: «Ci avevano detto che sarebbe stata una bimba ma invece sarà un bambino». Presenti i genitori dell’altra vittima Fabio To ...

La compagna di Lorenzo, morto nell’esplosione alla Toyota: “Non vedeva l’ora che nascesse nostra figlia”

(fanpage.it)

La compagna di Lorenzo Cubello ha ricordato in un'intervista la trepidante attesa della loro bambina che l'uomo, purtroppo, non potrà veder nascere ...