Liv Morgan | Durante il mio arresto l’agente disse che la mia foto segnaletica sarebbe andata virale

Morgan è attualmente la campionessa mondiale della WWE e il suo 2024 sarà sicuramente un anno da ricordare, con il suo "Revenge Tour" portato a termine sconfiggendo Rhea Ripley "rubandole" anche Dominik Mysterio. Il 2023 invece non si era chiuso proprio bene per Morgan, alle prese con un infortunio e arrestata in Dicembre con le accuse di di possesso di marijuana (non più di 20 grammi), possesso di attrezzature per la droga e possesso di altre droghe. Intervenuta nel podcast Impaulsive, di Logan Paul e Mike Majlak, ha confermato che tutte le accuse sono cadute e ha rivelato un curioso aneddoto del suo arresto. "Aveva previsto tutto" A far notizia, o meglio ad andare virale usando il gergo degli ultimi tempi, non fu tanto l'arresto in sé, quanto la foto segnaletica della Morgan.

