Lettera aperta del Chieti Calcio al sindaco Diego Ferrara - Una comunità forte e coesa è importante anche per le espressioni sportive della città. Costruire sinergie tra tutti gli attori cittadini - istituzioni, realtà sportive e di altro genere - è fondamentale per realizzare una comunità teatina sempre più grande, ambiziosa ed importante.

Chieti Calcio, ora Wip Finance ha l’85% delle quote. Aperta partnership con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”

La nuova era del calcio teatino è già iniziata da un po', tra grande entusiasmo e grandi investimenti. Ma sembra solo essere l'inizio di un progetto sempre più importante per la SS Chieti FC 1922 ...

Ottobre intenso per il Chieti: il programma delle partite

Sarà un mese di ottobre assai duro ed intenso per il Chieti calcio, ma certamente importante per capire le reali ambizioni. Settembre si è chiuso con 9 punti (2 vittorie in trasferta e 1 in casa, ...

Chieti calcio: verso il big match di Senigallia

Ultimo allenamento della settimana per il Chieti in vista del match clou di domenica che Rete8 trasmetterà in diretta Tv. Domattina rifinitura. Out Balic; Donsah, invece, verrà convocato. In una ...

LETTERA APERTA A FRANCESCO TOTTI

Caro Francesco Totti, si legge sui giornali della tua ipotesi di ritornare a calcare i campi di calcio. Capisco che, da esperto della materia, ti sei guardato intorno e hai dedotto che in giro “c’è ...