Le altre di C, Taranto ad Avellino senza mister Gautieri in panchina: il motivo (Di venerdì 1 novembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Taranto ha reso di aver ricevuto un certificato medico inviato dall’allenatore Carmine Gautieri e dal suo vice Giovanni Chianese. Entrambi hanno comunicato, per ragioni di salute, la loro impossibilità a dirigere gli allenamenti ed essere presenti in panchina nella prossima gara in programma al “Partenio-Lombardi” contro l’Avellino (domenica 3 novembre). Così come era già successo in Coppa Italia ad agosto contro il Benevento, a guidare la squadra in maniera temporanea nel periodo di assenza di Gautieri sarà mister Michele Cazzarò, allenatore della squadra Primavera. Questo il comunicato della compagine Jonica: “La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver ricevuto in data odierna un certificato medico trasmesso al club da mister Carmine Gautieri e dal suo vice Giovanni Chiaiese. Anteprima24.it - Le altre di C, Taranto ad Avellino senza mister Gautieri in panchina: il motivo Leggi tutto su Anteprima24.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha reso di aver ricevuto un certificato medico inviato dall’allenatore Carminee dal suo vice Giovanni Chianese. Entrambi hanno comunicato, per ragioni di salute, la loro impossibilità a dirigere gli allenamenti ed essere presenti innella prossima gara in programma al “Partenio-Lombardi” contro l’(domenica 3 novembre). Così come era già successo in Coppa Italia ad agosto contro il Benevento, a guidare la squadra in maniera temporanea nel periodo di asdisaràMichele Cazzarò, allenatore della squadra Primavera. Questo il comunicato della compagine Jonica: “La societàFootball Club 1927 comunica di aver ricevuto in data odierna un certificato medico trasmesso al club daCarminee dal suo vice Giovanni Chiaiese.

Taranto, silenzio stampa dopo il k.o. col Potenza

Il duro k.o. al 'Viviani' contro il Potenza rischia di lasciare strascichi pesanti in casa Taranto. La sconfitta pesante contro la squadra di De Giorgio è giunta al termine di ...

Potenza, cinquina al Taranto e sogni di alta classifica

Il Potenza batte il Taranto e sogna. Al Viviani finisce 5-0 una gara senza ... I rossoblu mantengono altissima la concentrazione anche nella ripresa, e segnano altre tre volte: con Felipe - al 62'- ...

Risultati Serie C, classifiche/ Il Potenza travolge il Taranto! Diretta gol live score (31 ottobre 2024)

Risultati Serie C, classifiche: prosegue il turno infrasettimanale nel campionato di terza divisione, siamo arrivati alla 12^ giornata.

Taranto, problemi per Matera nel riscaldamento: al suo posto Iervolino

Problemi nel riscaldamento per il Taranto in quel di Potenza. Poco prima del fischio d'inizio del match contro i lucani, infatti, gli ionici perdono Antonio Matera per infortunio.