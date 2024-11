novembre 2024 – Lavori da lunedì 4 novembre Partiranno lunedì 4 novembre i Lavori stradali che comporteranno fino a venerdì 8 dalle 8,30 alle 17,30 il divieto di utilizzo di 20 metri di marciapiede a Rigutino Ovest a partire dal civico 227 e il divieto di sosta con rimozione e il restringimento della carreggiata all’altezza del civico 272 per 10 metri e fino a martedì 26 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso alla Chiassa Superiore nei tratti compresi fra i civici 37 e 44 e fra i civici 299 e 303 in orario 8,30 – 17,30. Lanazione.it - Lavori da lunedì 4 novembre Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Arezzo, 12024 –daPartirannostradali che comporteranno fino a venerdì 8 dalle 8,30 alle 17,30 il divieto di utilizzo di 20 metri di marciapiede a Rigutino Ovest a partire dal civico 227 e il divieto di sosta con rimozione e il restringimento della carreggiata all’altezza del civico 272 per 10 metri e fino a martedì 26 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso alla Chiassa Superiore nei tratti compresi fra i civici 37 e 44 e fra i civici 299 e 303 in orario 8,30 – 17,30.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:da lunedì 4; Al via lunedì 4di adeguamento alle norme di igiene e sicurezza della scuola materna e primaria Ellera; Viva Servizi e Comune di Ancona: dal 4in via Rodi. La road map;in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 4in stazione a Treviso: «Dal 4chiude il sottopasso pedonale»;per la nuova stazione, lunedì (4) chiude il sottopassaggio pedonale. Ecco tutte le deviazioni; Approfondisci 🔍

Lavori da lunedì 4 novembre

(lanazione.it)

Partiranno lunedì 4 novembre i lavori stradali che comporteranno fino a venerdì 8 dalle 8,30 alle 17,30 il divieto di utilizzo di 20 metri di marciapiede a Rigutino Ovest a partire dal civico 227 e il ...

Lavori per la nuova stazione, lunedì (4 novembre) chiude il sottopassaggio pedonale. Ecco tutte le deviazioni

(msn.com)

TREVISO - La data è segnata: lunedì 4 novembre. Dall'inizio della settimana prossima il sottopasso pedonale che collega via Roma e ...

Lavori stradali, dal 4 novembre chiusa la “Standiana”

(ravenna24ore.it)

Per consentire l’esecuzione di lavori stradali di bonifica e di ripavimentazione del corpo stradale, a partire da lunedì 4 novembre e fino a venerdì 29 novembre, è prevista l’interruzione temporanea d ...

Riqualificazione della piazza di Fosso Ghiaia: lunedì 4 novembre inizieranno i lavori, le modifiche alla viabilità

(ravennanotizie.it)

La piazza di Fosso Ghiaia sarà oggetto di un intervento di riqualificazione che, modificandone l’assetto, la renderà più sicura, funzionale e fruibile.