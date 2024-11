Ladispoli in lutto per la scomparsa di Don Italo Colombini: i funerali si terranno domani - Facebook WhatsApp Twitter La comunità di Ladispoli si trova oggi a vivere un momento di grande tristezza per la perdita di Don Italo Colombini, un vice parroco che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei fedeli. Nato nel 1940 a Sassuolo, Don Italo ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, assumendo ruoli significativi nel percorso spirituale di molti. domani, sabato 2 novembre 2024, si svolgeranno i funerali presso la Parrocchia di Santa Maria del Rosario, un ultimo saluto a un uomo che ha saputo essere un faro di speranza e di conforto per tanti. La vita e il servizio di don Italo Colombini Don Italo Colombini ha iniziato il suo percorso sacerdotale affrontando le diverse sfide che il ministero comporta. Nel 1975, con grande entusiasmo, ha assunto il ruolo di vice parroco a Ladispoli, dove ha incontrato una comunità desiderosa di connessione e spiritualità. Gaeta.it - Ladispoli in lutto per la scomparsa di Don Italo Colombini: i funerali si terranno domani Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter La comunità disi trova oggi a vivere un momento di grande tristezza per la perdita di Don, un vice parroco che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei fedeli. Nato nel 1940 a Sassuolo, Donha dedicato la sua vita al servizio della comunità, assumendo ruoli significativi nel percorso spirituale di molti., sabato 2 novembre 2024, si svolgeranno ipresso la Parrocchia di Santa Maria del Rosario, un ultimo saluto a un uomo che ha saputo essere un faro di speranza e di conforto per tanti. La vita e il servizio di donDonha iniziato il suo percorso sacerdotale affrontando le diverse sfide che il ministero comporta. Nel 1975, con grande entusiasmo, ha assunto il ruolo di vice parroco a, dove ha incontrato una comunità desiderosa di connessione e spiritualità.

