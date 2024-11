Kalidou Koulibaly ed il possibile ritorno in Serie A: la scorsa stagione era finito nel mirino della Juve di Allegri - Sono passati ormai più di due anni dall’addio di Kalidou Koulibaly alla SSC Napoli. Dopo l’esperienza inglese al Chelsea, l’ex difensore partenopeo si è trasferito in Arabia, all’Al-Hilal, il quale ha offerto al calciatore azzurro un contratto che non si poteva rifiutare da 30 milioni di euro. Nonostante i 33 anni, il difensore azzurro è L'articolo Kalidou Koulibaly ed il possibile ritorno in Serie A: la scorsa stagione era finito nel mirino della Juve di Allegri Leggi tutto su Dailynews24.it (Dailynews24.it - venerdì 1 novembre 2024)- Sono passati ormai più di due anni dall’addio dialla SSC Napoli. Dopo l’esperienza inglese al Chelsea, l’ex difensore partenopeo si è trasferito in Arabia, all’Al-Hilal, il quale ha offerto al calciatore azzurro un contratto che non si poteva rifiutare da 30 milioni di euro. Nonostante i 33 anni, il difensore azzurro è L'articoloed ilinA: laeraneldi

Kalidou Koulibaly ed il possibile ritorno in Serie A: la scorsa stagione era finito nel mirino della Juve di Allegri

Sono passati ormai più di due anni dall'addio di Kalidou Koulibaly alla SSC Napoli. Dopo l'esperienza inglese al Chelsea, l'ex difensore partenopeo si è ...

Koulibaly imperioso al Fantacalcio: la media-voto è impressionante

Kalidou Koulibaly è semplicemente ingiocabile, in campo così come al Fantacalcio. Dopo un'altra estate passata al centro di voci di mercato, il difensore del Napoli alla fine è rimasto ed è tornato ai ...

Koulibaly: "Non so cosa accadrà nel mio futuro"

Conclusa la sua ottava stagione a Napoli, Kalidou Koulibaly ha svolto il ritiro con il Senegal ... ma la sua permanenza nel capoluogo campano non è affatto scontata e lo dimostra la risposta alla ...

Fantacalcio, mostruoso Koulibaly: primo difensore per fanta-media

Kalidou Koulibaly domina. Non soltanto fisicamente sugli avversari, ma anche al Fantacalcio. Dopo un'altra estate passata al centro di voci di mercato, il difensore del Napoli alla fine è rimasto e ...