Gaeta.it - Intuito e prontezza: il salvataggio di una 87enne da una truffa a Ercolano

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter In una rapida sequenza di eventi, il senso di protezione e l’di una figlia sono riusciti a sventare una. Gli sviluppi di questa vicenda dimostrano come la collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine possa fare la differenza in situazioni critiche. Un episodio che ha coinvolto una donna di 87 anni e la sua attenta figlia, portando all’arresto di un malfattore con precedenti che stava per portare a termine il suo piano. La segnalazione che ha cambiato tutto Il fatto è avvenuto in una mattina apparentemente tranquilla quando la figlia ha ricevuto una telefonata dalla madre. Qualcosa non sembrava tornare; il tono della voce e il contenuto delle parole sembravano sospetti. La figlia, avvertendo una strana tensione, ha subito attivato il numero unico per le emergenze.