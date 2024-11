Quotidiano.net - Incanto Yogherello . Così si rigenerano il corpo e la mente

Atmosfera dalle sfumature autunnali nella tenuta di Reschio, sulle colline umbre al confine con la Toscana, che invita alla riflessione e ad una lunga sosta dedicata a se stessi. Nel 1994, la tenuta di 1.500 ettari viene acquistata dalla famiglia Bolza, nobile famiglia austro- ungarica di origini italiane che provvede alla certosina ristrutturazione. Quest'anno, per la prima volta, Reschio presenta, un gioco di parole per lo speciale ritiro di yoga e pittura ad acquerello, per sole donne, che si svolgerà dal 18 al 22 novembre. Un viaggio spirituale, curato dall'acquerellista Donna Fiona Corsini San Giuliano, sorella gemella di Donna Nencia Bolza e dall'insegnante praticante di yoga Jan Warakomski. Alla mattina le ospiti, sui loro tappetini, si affacciano sul lago della tenuta, immerse nel silenzio.