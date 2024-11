sporca, punti pesantissimi. Bravi, bravissimi. Concentrati sull’obiettivo da portare a casa, coscienti che era una partita di grande valore per dare continuità al gioco e sfruttare al massimo un trend di grande efficacia. E così è stato. Applausi e anche fragorosi perché la squadra mancava di tre titolarissimi di cui uno di particolare importanza (Kean) ma chi è sceso in campo ha fatto della forza del gruppo il valore aggiunto. C’era voglia di vincere, di tornare a casa col sorriso, di scalare la classifica, di identificarsi come rivelazione. Così è stato con sacrificio e sofferenza, ma anche arguzia ed esperienza. Davidone De Gea, Gosens versione Europa, Sottil tutta fascia emergono a Marassi; la mentalità e il gioco vengono premiati con una forma fisica top. Sport.quotidiano.net - Gara sporca, punti pesanti. Il gruppo un valore aggiunto Leggi tutto su Sport.quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Partitassimi. Bravi, bravissimi. Concentrati sull’obiettivo da portare a casa, coscienti che era una partita di grandeper dare continuità al gioco e sfruttare al massimo un trend di grande efficacia. E così è stato. Applausi e anche fragorosi perché la squadra mancava di tre titolarissimi di cui uno di particolare importanza (Kean) ma chi è sceso in campo ha fatto della forza delil. C’era voglia di vincere, di tornare a casa col sorriso, di scalare la classifica, di identificarsi come rivelazione. Così è stato con sacrificio e sofferenza, ma anche arguzia ed esperienza. Davidone De Gea, Gosens versione Europa, Sottil tutta fascia emergono a Marassi; la mentalità e il gioco vengono premiati con una forma fisica top.

La Zenith in Romagna. "Punti pesanti in palio. Gara da non fallire»

Zenith Prato a caccia dei primi punti pesanti della stagione. Oggi pomeriggio alle 15, nella gara valevole come quinta giornata di andata del girone D di serie D, la squadra pratese andrà in ...

Calcio: Palladino partita difficile, vittoria sofferta e sporca

Una vittoria che vale il terzo posto in classifica assieme all'Atalanta quella conquistata al Ferraris dalla Fiorentina di Palladino. Un gol di Gosens e soprattutto le parate di De Gea hanno regalato ...

Al Palavis, punti pesanti in palio fra Pressano e Appiano

Una sfida delicatissima che metterà in palio punti pesanti in ottica salvezza e che potrebbe fare da trampolino di lancio per una o l’altra compagine in vista della seconda metà del girone di ...

Eccellenza. Sansuini: "Urbania, punti pesanti». Mariotti (K-Sport): "Serie utile»

Jacopo Sansuini – tre punti pesanti perché sono arrivati contro un avversario forte, ben organizzato con delle ottime individualità e messa ben in campo. È stata una gara equilibrata ...