Fuori tutti e due Amici chiesta una punizione esemplare per i due allievi | non è tollerabile

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Caffeinamagazine.it: Dentro la scuola di24 la tensione sale, le sfide entrano nel vivo ed i giudici chiamati a fare scelte importanti. Intanto, sui social, è statala squalifica per due. Intanto anche tra gli insegnanti le tensioni non mancano come dimostrato da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Tutto era successo durante l’allenamento della prof Pettinelli con i cantanti quando, senza motivo, il prof Rudy Zerbi è entrato in studio ed ha iniziato ad usare parole non lusinghiere. >>“Il mix perfetto dei genitori”. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti presentano la figlia Emma: già bellissima “Vessicchio dei poveriVessicchio tarocco della musica”, aveva iniziato a dire Zerbi. E Anna: “Basta, me ne vado, non ti sopporto, non voglio neanche respirare la tua aria perché è una cosa che mi fa senso!”.