Lucca, 1 novembre 2024 – Francesco Totti gladiatore. Accade al Lucca Comics dove il calciatore nella terza giornata della grande kermesse dedicata a giochi e fumetti, è stato il protagonista a sorpresa in piazza San Michele della parata in costume dedicata al film "Il gladiatore II', il film di Ridley Scott nelle sale italiane dal 14 novembre. Il Capitano, vestito da da antico romano, si è poi affacciato dalla terrazza di Palazzo Pretorio accolto da una folla entusiasta che lo ha omaggiato in coro a sun di: "Totti, Totti, un capitano, c'è solo un capitano".

Francesco Totti gladiatore al Lucca Comics: sorpresa in piazza San Michele

Il calciatore è stato protagonista nella parata in costume organizzata per lanciare il Gladiatore II, il film di Ridley Scott nelle sale italiane dal 14 novembre ...

Francesco Totti guerriero a Lucca per il lancio del “Gladiatore 2”

Per la promozione di “Gladiator II”, di nuovo firmato da Ridley Scott, il campione si mostra in occasione di LuccaComics in tenuta da antico romano ...

Lucca Comics, Francesco Totti alla parata del Gladiatore 2

Alla parata per ‘Il Gladiatore II’ spunta a sorpresa Francesco Totti

L'ex calciatore e capitano della Roma ha interpretato per un giorno uno dei protagonisti del film di Ridley Scott ...