Ilgiorno.it - Fatture false nel fotovoltaico. Mega sequestro

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: La Guardia di Finanza di Crema ha dato esecuzione a un decreto dipreventivo emesso dal gip del tribunale di Cremona, di disponibilità finanziarie e beni immobili, tra cui una villa con piscina, per un valore complessivo di oltre 1,3 milioni a carico di otto società e dei rispettivi amministratori. Le indagini scaturiscono dall’approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette relative a tre società formalmente operanti nel settore delle costruzioni e riconducibili a un immobiliarista cremonese che, dal 2016 in poi, hanno emessoper operazioni inesistenti per un importo complessivo di oltre 2,8 milioni a favore di diverse società nel settore dele delle costruzioni, al solo fine di consentire un significativo risparmio d’imposta.