F1 GP Brasile 2024 Verstappen | C’è molto lavoro da fare

(Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- “Nonostante l’asfalto nuovo la pista è peggiore rispetto all’anno scorso, ci sono tantissimi dossi e questo non fa bene alla nostra macchina che saltella già tanto”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max, dopo il quarto posto al termine delle qualifiche sprint del GP deldi F1: “Appena siamo arrivati in pista sembravamo tanto indietro, con una macchina difficile da guidare sui dossi. L’asfalto nuovo ha reso peggiore tutto il circuito, cosa non buona per la nostra macchina, che saltellae perde tanto tempo sul giro. Per la gara di domani non mi aspetto di essere particolarmente forte, spero magari in un fattore meteo che rimescoli le carte. La penalità legata al motore? C’è tantoda”. F1 GP: “C’èda” SportFace.