Evasione, ennesima assoluzione per il puripregiudicato Ettore Cuozzo

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Anteprima24.it: Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte di Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’ Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto il noto pluripregiudicato, 36 anni di Rotondi, era imputato del reato di. In primo grado il Tribunale di Avellino aveva condannato ilalla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione. Come si ricorderà il noto pluripregiudicato fu colto dalla Forze dell’ Ordine nella flagranza del reato didagli arresti domiciliari, a cui era sottoposto, nel Comune di Cervinara e fu tratto in arresto. Oggi la Corte D’ Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto il noto pluripregiudicatosta ottenendo consecutivamente una serie di assoluzioni per vari reati tra cui estorsioni, detenzioni di ordigni esplosivi micidiali, minacce, lesioni gravi.