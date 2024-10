Olimpia domina per 16 minuti, soffre per i successivi 10-12 a cavallo dei due quarti centrali, ma si ritrova con carattere, orgoglio, rimbalzi (15 in attacco) e anche fluidità di gioco (20 assist, nove di Dimitrijevic) vincendo 99-90. Ha subito tanti punti, soprattutto perché nel terzo quarto Milanotoday.it - Euroleague, l'Olimpia conquista il derby italiano: Virtus al tappeto al Forum Leggi tutto su Milanotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Milanotoday.it: L’domina per 16 minuti, soffre per i successivi 10-12 a cavallo dei due quarti centrali, ma si ritrova con carattere, orgoglio, rimbalzi (15 in attacco) e anche fluidità di gioco (20 assist, nove di Dimitrijevic) vincendo 99-90. Ha subito tanti punti, soprattutto perché nel terzo quarto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l'ilitaliano: Virtus al tappeto al Forum; Fabien Causeur, et voilà: Virtus KO, ilè dell’Milano; L’rischia di buttarsi via anche con la Virtus, poi ci pensa Mirotic; Ufficializzato il calendario 2024-25: ilMilano-Virtus Bologna si gioca il 31 ottobre e il 4 aprile; LBA, l'illombardo: Germani Brescia battuta 83-77; Eurolega, Milano vince ma rischia lo stesso; Approfondisci 🔍

Euroleague, l'Olimpia conquista il derby italiano: Virtus al tappeto al Forum

(milanotoday.it)

Era un derby italiano tra due squadre in difficoltà anche per gli infortuni ed era importante vincerlo. La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Olimpia Milano) - Si parte con tanto nervosismo e molti errori ...

All'Olimpia il derby dell'Eurolega

(rainews.it)

L'Olimpia Milano torna al successo in Eurolega aggiudicandosi il derby italiano con la Virtus Bologna. L'EA7 si impone 99-90 nell'incontro valido per la settima giornata tornando a sorridere dopo quat ...

Eurolega, guizzo Olimpia: Virtus battuta nel derby tricolore

(corrieredellosport.it)

Nella sfida tra le due squadre appaiate all'ultimo posto in classifica, Milano ha la meglio su Bologna dopo un match equilibratissimo ...

Olimpia Milano-Virtus Bologna 99-90, in Eurolega all'Armani il derby della paura

(corriere.it)

MILANO L’Eurolega, pomposamente ... In altri tempi, Olimpia-Virtus avrebbe potuto essere uno spot del basket italiano in Europa, quello di ieri non è stato altro che un derby per fuggire dall’ultimo ...