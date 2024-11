Ecco perché la banda dei dossier non è riuscita a “bucare” la Camera dei commercio. Merito di una legge di Renzi (non ancora attuata) - C’è un fronte davanti al quale anche l’associazione che faceva capo a Enrico Pazzali e Carmine Gallo – che secondo le accuse ha spiato tutta Italia, giungendo fino al Quirinale – si è dovuta fermare. E questo è il sistema Camerale. Mentre infatti a finire dossierato, su impulso di Palazzi, è anche Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, quando gli hacker hanno provato a violare il sistema della Camera di commercio si sono trovati con le pive nel sacco. A raccontarlo sono le intercettazioni riportate nelle carte dell’inchiesta. È il 12 ottobre del 2022 quando Nunzio Samuele Calamucci, la mente informatica del gruppo, racconta a Gallo che i loro sistemi “non possono bucare la Camera di commercio step by step“. Ilfattoquotidiano.it - Ecco perché la banda dei dossier non è riuscita a “bucare” la Camera dei commercio. Merito di una legge di Renzi (non ancora attuata) Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it (Ilfattoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- C’è un fronte davanti al quale anche l’associazione che faceva capo a Enrico Pazzali e Carmine Gallo – che secondo le accuse ha spiato tutta Italia, giungendo fino al Quirinale – si è dovuta fermare. E questo è il sistemale. Mentre infatti a finireato, su impulso di Palazzi, è anche Carlo Sangalli, presidente di Confe delladidi Milano Monza Brianza Lodi, quando gli hacker hanno provato a violare il sistema delladisi sono trovati con le pive nel sacco. A raccontarlo sono le intercettazioni riportate nelle carte dell’inchiesta. È il 12 ottobre del 2022 quando Nunzio Samuele Calamucci, la mente informatica del gruppo, racconta a Gallo che i loro sistemi “non possonoladistep by step“.

