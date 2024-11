Napolipiu.com - Dragusin-Napoli, azione di disturbo della Juve. La strategia di Manna

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Napolipiu.com: Il pressing bianconero sul difensore rumeno nasconde una manovra contro gli azzurri L’inserimentontus su Raduha tutto il sapore di una manovra strategica. Il Tottenham chiede 25 milioni per il centrale rumeno e ilè pronto all’investimento, ma dall’ambiente bianconero filtra un interesse che potrebbe nascondere altri obiettivi. Secondo la Gazzetta dello Sport, la propostantina di un prestito appare quantomeno singolare. Il clubfamiglia Agnelli, che vanta già Bremer, Danilo e Gatti come titolari nel reparto arretrato, difficilmente potrebbe garantire spazio al difensore rumeno.lo lanciò in Next Gen e ora lo rivuole per Conte Diversa invece la situin casa, dove Giovannilavora per rinforzare la retroguardia a disposizione di Antonio Conte.