Tg24.sky.it - Cacciatore muore colpito da fucilata nell'Oristanese, era un cavaliere della Sartiglia

(Tg24.sky.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tragediadove undi 58 anni, Filippo Vidili, è morto dopo essere statoda unaall’addome durante una battuta di caccia al cinghiale. Il fatto è accaduto questo pomeriggioe campagne di Sedilo, in località Su Padru, vicino alla piana di Ottana. L’uomo, gravemente ferito, è stato soccorso dai sanitari del 118, subito allertati, ma è deceduto prima che potesse essere trasferito in elicottero in ospedale. I Carabinieri del comando provinciale di Oristano indagano sulla dinamica per ricostruire cosa sia accaduto e per identificare chi abbia sparato.