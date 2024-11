Assolti gli imprenditori Remo nel processo per concorso esterno in associazione mafiosa (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria ha portato a un notevole cambiamento nel destino dei fratelli Pasquale e Giovanni Remo, entrambi imprenditori. Gli imputati sono stati Assolti dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, un’inchiesta avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia riguardante presunti legami con il boss Michele Labate. Questa vicenda giudiziaria ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, non solo per le accuse, ma anche per la rilevanza dei soggetti coinvolti. Il processo e il suo sviluppo Il processo che ha portato all’assoluzione dei fratelli Remo si è svolto in seguito a una decisione della Corte di Cassazione nel novembre 2021. Gaeta.it - Assolti gli imprenditori Remo nel processo per concorso esterno in associazione mafiosa Leggi tutto su Gaeta.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria ha portato a un notevole cambiamento nel destino dei fratelli Pasquale e Giovanni, entrambi. Gli imputati sono statidall’accusa diin, un’inchiesta avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia riguardante presunti legami con il boss Michele Labate. Questa vicenda giudiziaria ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, non solo per le accuse, ma anche per la rilevanza dei soggetti coinvolti. Ile il suo sviluppo Ilche ha portato all’assoluzione dei fratellisi è svolto in seguito a una decisione della Corte di Cassazione nel novembre 2021.

La Corte d'appello di Reggio Calabria ha assolto due imprenditori, i fratelli Pasquale e Giovanni Remo, dall'accusa di concorso esterno ... loro presunti rapporti con il boss Michele Labate. Il ...

