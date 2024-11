Gaeta.it - Assessore Lucente: nessun legame con Biesuz, chiarita la situazione dopo le recenti rivelazioni

Leggi tutto su Gaeta.it

(Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, alcune pubblicazioni hanno sollevato interrogativi sulla relazione tra Francoai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, e il signor Giuseppe. Questa notizia è emersa a seguito di una intercettazione riguardante Enrico Pazzali, nella quale si accennava a presunti rapporti di consulenza tra. Per dissipare ogni dubbio e mantenere la trasparenza necessaria, la Regione Lombardia ha emesso un comunicato ufficiale che chiarisce la. La dichiarazione ufficiale della regione lombardia In una nota inviata in serata, la Regione Lombardia ha voluto specificare in modo chiaro e diretto che non esiste, né è mai esistita, alcuna forma di collaborazione o consulenza tra l’Francoe Giuseppe