Questa mattina, intorno alle 9:50, un incidente grave si è verificato in via Kennedy ad Aquara, in Cilento, dove un uomo di 67 anni ha perso il controllo dell'auto a causa di un malore improvviso, finendo contro un muro. Nell'auto si trovava anche la moglie, rimasta illesa. L'impatto, molto violento, ha causato al conducente gravi traumi facciali e cranici. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un'ambulanza da Roccadaspide e un'auto medica da Piaggine. Viste le condizioni critiche dell'uomo, è stata necessaria un'eliambulanza per il trasferimento all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove la prognosi resta riservata. La Polizia Municipale e i Carabinieri hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente.

Aquara, malore improvviso al volante: 67enne si schianta contro un muro

Questa mattina, intorno alle 9:50, un incidente grave si è verificato in via Kennedy ad Aquara, in Cilento, dove un uomo di 67 anni ha perso il controllo ...

