Ilfogliettone.it - “Amo troppo la vita per arrendermi”: Bianca Balti e il suo viaggio di resilienza

(Ilfogliettone.it - venerdì 1 novembre 2024), una delle top model più apprezzate al mondo, continua a condividere sui social il suonella malattia, mostrando con coraggio la propria vulnerabilità e determinazione. A settembre, le è stato diagnosticato un cancro alle ovaie, e da quel momento ha scelto di raccontare apertamente ai suoi 1,5 milioni di follower il difficile percorso di cura che ha intrapreso.Recentemente,ha pubblicato un breve video in cui appare prima con i capelli cortissimi e poi con la testa completamente rasata. Il video si chiude con una scritta significativa: “I Did It”, ovvero “L’ho fatto”, un simbolo di forza e determinazione. In sottofondo, la voce recita una citazione potente: “And She Gave No Fucks. Not Even One. And She Lived Happily Ever After. The End.