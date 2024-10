Valencia, il bilancio dell'alluvione si aggrava di ora in ora (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cresce il numero delle vittime. Strade e ferrovie sono devastate. Pronti 250 milioni di aiuti. La protezione civile ha lanciato l'allarme con 12 ore di ritardo e molte zone restano irraggiungibili ai soccorritori Wired.it - Valencia, il bilancio dell'alluvione si aggrava di ora in ora Leggi tutto 📰 Wired.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cresce il numeroe vittime. Strade e ferrovie sono devastate. Pronti 250 milioni di aiuti. La protezione civile ha lanciato l'allarme con 12 ore di ritardo e molte zone restano irraggiungibili ai soccorritori

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Disastro a: almeno 95 morti, 120mila gli sfollati, molti dispersi. Attesi Sanchez e Feijoo - Governatore di: "Avvisi sull'emergenza già da domenica"; Ildell'si aggrava di ora in ora;in Spagna, piogge torrenziali a: almeno 95 vittime;in Spagna, amorti e dispersi: le news di oggi in diretta; DISASTROSACAUSATA DA UNA “DANA” CON OLTRE 400mm DI PIOGGIA HA PROCURATO DECINE DI MORTI CON UNPROVVISORIO DESTINATO A CRESCERE; Drammaticain Spagna e a, ildei morti si aggrava: proclamato lutto nazionale; Approfondisci 🔍

Alluvione in Spagna, non si conosce il numero dei dispersi: «95 morti, ma forse sono molti di più». Oltre 120mila sfollati

(msn.com)

Sono continuate per tutta la notte le ricerche delle vittime delle inondazioni che hanno flagellato il sud della Spagna, in particolare la provincia di Valencia, dove si registrano 92 dei 95 morti fin ...

Alluvione Valencia, notizie in diretta. Massima allerta a Barcellona, riprese le ricerche dei dispersi. Gli sfollati sono 120mila

(ilmessaggero.it)

Valencia, gli aggiornamenti di oggi in diretta dopo l'alluvione. Sono continuate per ... in particolare la provincia di Valencia, dove si registrano 92 dei 95 morti finora confermati dal bilancio del ...

Valencia devastata, si cercano i dispersi. Il premier Sànchez in visita

(msn.com)

L'ultimo bilancio ufficiale comunicato dalle autorità parla di 95 morti, di cui 92 nella comunità di Valencia ... si tratta dell'equivalente di "un anno di precipitazioni", ha detto. La stampa ...

Valencia, 95 morti per alluvione. Allarme nubifragi a Barcellona

(adnkronos.com)

Le autorità spagnole hanno dichiarato tre giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime delle alluvioni che stanno interessando in modo particolare la provincia di Valencia. "Si tratta del 31 ...