Quotidiano.net - Trump cavalca la gaffe di Biden e sale su un camion spazzatura

Leggi tutto đź“° Quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Da vero showman, Donaldha sfruttato il passo falso di Joesui "fan di" facendosi immortalare nella cabina di undelle immondizie "Make Amerika Great Again" che lo aspettava in un aeroporto nel Wisconsin e rispondendo alle domande dei giornalisti. "Come vi sembra il miodella? Questoè in onore di Kamala e Joe", ha detto il tycoon, a cui non è stato chiesto dei suoi ripetuti riferimenti all'America come a un "bidone della" per il mondo. La polemica è iniziata nel fine settimana quando al comizio dial Madison Square Garden un comico ha definito Porto Rico "un'isola di", mettendo sulla difensiva la campagna repubblicana. Tuttavia, ladiha poi fornito all'ex presidente l'opportunità di fare la vittima.