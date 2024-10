Donnapop.it - Tira una brutta aria tra Checco Zalone e la ex moglie? L’ha licenziata in tronco: ecco i fatti

(Di giovedì 31 ottobre 2024)e l’ex compagna Mngela Eboli si sono lasciati, ma ora esce fuori un’altra indiscrezione: luiin! Perché? Sebbene siano stati sempre presentati come marito e, il comico pugliese e Mngela non si sono mai sposati: i due erano legati da 18 anni e dal loro amore sono nati due figli. Nonostante non ci sia mai stato un matrimonio, negli ultimi mesi hanno deciso di affidarsi a un avvocato per avviare le pratiche di fine rapporto. Da quel momento,vive in un’altra casa; oltre a questo, però, lui e Mngela Eboli sembrano ormai lontanissimi anche dal punto di vista professionale: lei, in, lavorava insieme al comico, gestendo la parte amministrativa della società di lui, la Mlz.