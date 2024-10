Taranto e provincia: sequestro di oltre 243mila fra led, cosmetici ed imballaggi Guardia di finanza (Di giovedì 31 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Continuano da parte del Gruppo di Taranto e delle Compagnie di Manduria e di Martina Franca gli interventi a contrasto della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro presso 11 esercizi commerciali di Taranto Manduria, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Martina Franca e Grottaglie oltre 243.000 prodotti, tra i quali led luminosi, prodotti cosmetici e imballaggi, privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. Noinotizie.it - Taranto e provincia: sequestro di oltre 243mila fra led, cosmetici ed imballaggi Guardia di finanza Leggi tutto 📰 Noinotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Continuano da parte del Gruppo die delle Compagnie di Manduria e di Martina Franca gli interventi a contrasto della diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. I controlli svolti dai Finanzieri hanno permesso di individuare e sottoporre apresso 11 esercizi commerciali diManduria, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Martina Franca e Grottaglie243.000 prodotti, tra i quali led luminosi, prodotti, privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”.

Taranto, maxi-sequestro della Guardia di Finanza: oltre 243.000 prodotti non sicuri ritirati dal mercato

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 243.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica in 11 esercizi tra Taranto, Manduria, Sava e Martina Franca. La Guardia di Finanza di ...

Sequestrati oltre 243mila prodotti pericolosi nel Tarantino

(ANSA) - TARANTO, 31 OTT - I finanzieri del comando provinciale di Taranto e delle Compagnia di Martina Franca e Manduria hanno sequestrato oltre 243mila prodotti ritenuti pericolosi per i consumatori ...

Operazione Carabinieri: sequestri e sanzioni tra Taranto e provincia

I Carabinieri di Taranto, insieme alle unità di Massafra ... concentrato nelle aree periferiche della città, ha portato al sequestro di circa 70 grammi di hashish, nascosti in un sottoscala ...

Taranto, nuovo sequestro per l’ex Ilva: la produzione non si arresta

Nuovo sequestro per l’ex Ilva di Taranto, ma la produzione non si ferma. Nonostante il provvedimento emesso dal giudice di Potenza su richiesta della procura lucana, gli impianti dell’area a caldo con ...