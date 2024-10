Spagna, ancora morti dentro ai veicoli (Di giovedì 31 ottobre 2024) 12.30 La Spagna è sotto choc dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la provincia di Valencia provocando almeno 95 morti. Il bilancio è provvisorio perché continuano senza sosta le ricerche dei dispersi. Il ministro dei Trasporti: "Purtroppo ci sono persone morte all' interno dei veicoli nelle strade". Spagna ancora in ginocchio con le piogge che continuano a martellare il Paese Re Felipe VI avverte:"L'allarme non è ancora finito".Appello del premier Sanchez: "Restate nelle vostre case". Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) 12.30 Laè sotto choc dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la provincia di Valencia provocando almeno 95. Il bilancio è provvisorio perché continuano senza sosta le ricerche dei dispersi. Il ministro dei Trasporti: "Purtroppo ci sono persone morte all' interno deinelle strade".in ginocchio con le piogge che continuano a martellare il Paese Re Felipe VI avverte:"L'allarme non èfinito".Appello del premier Sanchez: "Restate nelle vostre case".

Ci sono però ancora interi paesi sepolti dal fango, Interi paesi sepolti dal fango, come Paiporta, dove si registrano 40 morti e continua da martedì ... dalla Catalogna alla regione a sudest della ...

In poche ore su Valencia è caduto l'equivalente di un anno di precipitazioni. Il bilancio dei danni è ancora provvisorio. La situazione ...

Ma la Spagna è sconvolta dalla devastante alluvione che in meno di una giornata, tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina, ha provocato almeno 95 morti e un numero ancora imprecisato di dispersi a ...

Si tratta del bilancio più grave dopo quello dell’alluvione del 1973: allora morirono 300 persone, ma anche questa volta il numero è destinato ad aumentare a causa dei numerosi dispersi ...