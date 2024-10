Sicurezza stradale, all'istituto dell'Erba di Castellana un incontro aperto a studenti e famiglie (Di giovedì 31 ottobre 2024) studenti e famiglie 'a lezione' di Sicurezza stradale a Castellana. L'incontro, dal tema 'Impariamo a dire no!' si è tenuto ieri nell'aula magna dell'IISS 'Luigi dell'Erba'. Al centro dell'iniziativa di sensibilizzazione, fortemente voluta dalla dirigente scolastica Teresa Turi in collaborazione Baritoday.it - Sicurezza stradale, all'istituto dell'Erba di Castellana un incontro aperto a studenti e famiglie Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)'a lezione' di. L', dal tema 'Impariamo a dire no!' si è tenuto ieri nell'aula magna'IISS 'Luigi'. Al centro'iniziativa di sensibilizzazione, fortemente voluta dalla dirigente scolastica Teresa Turi in collaborazione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Vado piano non ci casco", parte il progetto diper gli studenti; Studenti genovesi a scuola di: i dati sugli incidenti tra morti e feriti dal 1991 al 2023; “La strada non è una giungla… a scuola” Al via le giornate sullae smart mobility: altri 150 studenti delle scuole primarie imparano l’educazionegrazie al progetto “Fai strada!”; Revisione codice della strada, via libera dalla Camera: 2 punti di bonus agli studenti che frequenti corsi dia scuola;, all’Busciolano di Potenza l’incontro con la Polizia

Sicurezza stradale, all'istituto dell'Erba di Castellana un incontro aperto a studenti e famiglie

(baritoday.it)

Al centro dell'iniziativa di sensibilizzazione, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, l'importanza della conoscenza delle norme di sicurezza stradale e delle leggi che la regolamentano ...

Educazione stradale, il progetto Icaro per le scuole superiori. Il Ministero precisa

(orizzontescuola.it)

Con nota del 29 ottobre il Ministero precisa che il progetto Icaro è rivolto esclusivamente agli studenti delle scuole secondarie ...

Sicurezza stradale: al via 12 iniziative rivolte a studenti e over 65

(luccaindiretta.it)

L'iniziativa rientra nel Piano per l'azzeramento dei morti e dei feriti gravi su strada nel 2050 e una riduzione del 50% già nel 2030 ...

Scuole e sicurezza stradale, l'iniziativa a Mirano (Venezia)

(rainews.it)

Nelle vicinanze di uno dei maggiori poli scolastici del Veneto, il Comune si è attivato per ridurre il passaggio delle auto utilizzando il parcheggio dietro lo stadio ...