Sesto, rimpasto in Giunta. Comincia il giro di giostra

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il decreto è stato firmato ieri mattina, con le deleghe ridistribuite tra gli assessori, dopo la "cacciata" di Roberta Pizzochera, che per 7 anni ha gestito l’Educazione e i Servizi Sociali. Come aveva già annunciato, il sindaco Roberto Di Stefano non ha rimpiazzato l’assessore revocato, ma ha scelto di rimpastare i settori. Tuttavia, il lavoro è appenato. Perché nell’effetto domino qualcosa si è inceppato. E, ora, un pacchetto di deleghe resta nel limbo. Nella scacchiera, ridisegnata da Di Stefano, Alessandra Aiosa cambia completamente i settori di riferimento: dopo aver perso il ruolo di vicesindaco con l’ingresso in Forza Italia, ora perde anche Commercio, Attività Produttive, Associazionismo e Cimiteri.