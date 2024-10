Gaeta.it - Sciopero generale contro la manovra del governo Meloni: Cgil e Uil uniti nella protesta

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La tensione cresce tra i sindacati e il, cone Uil che annunciano unoper il 29 novembre. Questa mobilitazione segna un nuovo capitolo nelle divergenze sindacali e nell’opposizione alle scelte politiche riguardanti la legge di Bilancio. L’ina Palazzo Chigi previsto per il 5 novembre potrebbe non sufficientemente placare le proteste, ormai radicate nel panorama politico e sociale del paese. Unione di intenti ma fratture sindacalie Uil si schierano insiemele scelte del, escludendo la Cisl dalla mobilitazione. Questo già appare come un segnale di una frattura profonda nel mondo sindacale, dove le posizioni die Uil si distaccano sempre di più da quelle della Cisl, accusata di una visione troppo conciliativa con l’esecutivo.