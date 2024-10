Samardzic-Zappacosta, Monza ko. L’Atalanta vola al terzo posto (Di giovedì 31 ottobre 2024) di Fabrizio Carcano BERGAMO Quarta vittoria di fila per L’Atalanta che non spreca la favorevole occasione del turno casalingo contro il Monza per imporsi per 2-0 e restare a -6 dal Napoli, che andrà ad affrontare domenica al Maradona. Successo sofferto fino all’88’, per merito di un Monza che ha saputo ben interpretare per 70’ la sua partita di contenimento, trovando delle buone ripartenze nella ripresa, cedendo solo per un errore corale difensivo, trafitta dal talento offensivo di un’Atalanta che può permettersi di togliere attaccanti come De Ketelaere e Lookman, entrambi spenti, per vincerla pescando dalla panchina i jolly vincenti Samardzic e Zappacosta autori dei gol. Sport.quotidiano.net - Samardzic-Zappacosta, Monza ko. L’Atalanta vola al terzo posto Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) di Fabrizio Carcano BERGAMO Quarta vittoria di fila perche non spreca la favorevole occasione del turno casalingo contro ilper imporsi per 2-0 e restare a -6 dal Napoli, che andrà ad affrontare domenica al Maradona. Successo sofferto fino all’88’, per merito di unche ha saputo ben interpretare per 70’ la sua partita di contenimento, trovando delle buone ripartenze nella ripresa, cedendo solo per un errore corale difensivo, trafitta dal talento offensivo di un’Atalanta che può permettersi di togliere attaccanti come De Ketelaere e Lookman, entrambi spenti, per vincerla pescando dalla panchina i jolly vincentiautori dei gol.

Samardzic-Zappacosta, Monza ko. L’Atalanta vola al terzo posto

di Fabrizio Carcano BERGAMO Quarta vittoria di fila per l’Atalanta che non spreca la favorevole occasione del turno casalingo contro il Monza per imporsi per 2-0 e restare a -6 dal Napoli, che andrà ...

Samardzic e Zappacosta: l'Atalanta piega 2-0 il Monza. Gli highlights della sfida

L'Atalanta ingrana la quarta. La squadra di Gian Piero Gasperini supera il Monza nel derby lombardo e conquista il quarto successo consecutivo in.

Atalanta-Monza, moviola: molti dubbi sul gol annullato a Vignato per fallo di D'Ambrosio. Nesta: "Ma dai, che fallo è?"

SERIE A - Il Monza va ko contro l'Atalanta per i gol di Samardzic e Zappacosta ma, sullo 0-0, è stata annullata una rete molto discutibile a Vignato per il ...

Atalanta-Monza 2-0, le pagelle di Serina. Samardzic pennella emozioni, bene Zappacosta, Hien e de Roon. Male le punte

Il migliore tra i titolari Prima annulla Maric, poi combatte con Djuric, al quale concede poco di testa. Lo svedese è tonico, attento, vince contrasti e va in anticipo. Con de Roon è il più positivo ...