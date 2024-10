Gaeta.it - Roma verso un futuro senza auto: un piano di pedonalizzazione ambizioso

La capitale italiana si prepara a un cambiamento radicale nel suo panorama urbano. La Giunta diha recentemente approvato undi traffico innovativo che trasformerà diverse zone storiche in aree pedonali, migliorando la qualità della vita e la sostenibilità ambientale. Con questo progetto,non solo cerca di ridurre inquinamento e incidenti, ma si propone di creare spazi piacevoli e vivibili per i cittadini e visitatori. I dettagli deldi traffico Il nuovodi traffico prevede la creazione di sei isole ambientali nel centro storico della città : Portico d'Ottavia, Navona, Pantheon, Tridente, Trevi-Quirinale e Ansa Barocca. Queste aree saranno trasformate in zone completamente pedonali, permettendo ai residenti e turisti di esplorare la bellezza diil disturbo dellee del traffico.