Ritrovo di pregiudicati, chiuso per 10 giorni il Clab di Veronetta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa mattina, 31 ottobre, gli agenti della questura di Verona hanno dato esecuzione alla sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del Clab Cocktail Lounge Bar di Via San Paolo. Il provvedimento è stato emesso dalla questora di Verona Rosaria Amato

“Risse, pregiudicati e clienti ubriachi”: sigilli al Clab di Veronetta

(veronaoggi.it)

La polizia mette i sigilli e chiude per 10 giorni il Clab Cocktail bar di Veronetta, considerato "ritrovo abituale di pregiudicati".

