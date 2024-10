Riforma urbanistica e "salva-casa", Schifani e Savarino: "Ai siciliani gli stessi diritti previsti nel resto del Paese" (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'Ars, dopo una lunga discussione, ha approvato ieri la legge che recepisce il piano nazionale "salva casa", con le relative semplificazioni edilizie. La norma che recepisce il piano "salva casa" di Salvini era agganciata alla Riforma urbanistica, dalla quale è stato ritirato il discusso articolo Messinatoday.it - Riforma urbanistica e "salva-casa", Schifani e Savarino: "Ai siciliani gli stessi diritti previsti nel resto del Paese" Leggi tutto 📰 Messinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'Ars, dopo una lunga discussione, ha approvato ieri la legge che recepisce il piano nazionale "", con le relative semplificazioni edilizie. La norma che recepisce il piano "" di Salvini era agganciata alla, dalla quale è stato ritirato il discusso articolo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'Ars recepisce il "" di Salvini: ok pure alla legge, no a sanatorie per le case al mare confiscate; Passa all’Ars la Legge, ok ale ritirata sanatoria case al mare confiscate;e "": Pari Diritti per i Siciliani; Ex Province,, piano: una valanga di leggi all'esame dell'Ars; In Sicilia nuovo ddl su. Approvato all’Ars, c’è anche il “”; Sicilia,. Deputati Lega Ars: “Con recepimento della leggesi danno certezze; Approfondisci 🔍

Riforma urbanistica e “salva-casa”, Schifani e Savarino: “Ai siciliani gli stessi diritti previsti nel resto del Paese”

(ilsicilia.it)

La legge approvata, in particolare, contiene alcune novità riguardo all'iter di formazione dei Pug (Piani urbanistici generali) ...

Passa all’Ars la Legge Urbanistica, ok al Salva Casa e ritirata sanatoria case al mare confiscate

(mondopalermo.it)

]]> Ieri l’Ars ha vissuto una giornata molto tesa sul tema dell’urbanistica. Dopo una lunga discussione, è stata approvata la legge che recepisce il piano nazionale Salva Casa, con le relative semplif ...

La Sicilia recepisce il ‘salva-casa’, ecco cosa c’è e cosa non c’è nel ddl Urbanistica

(gazzettajonica.it)

L’Assemblea regionale siciliana ha recepito il Piano Salva casa nazionale. L’aula ha approvato a maggioranza un emendamento agganciato alla riforma urbanistica che recepisce le norme varate a livello ...

Ars approva ddl urbanistica, sposta voto di secondo grado Province e recepisce il "salva-casa"

(rainews.it)

Approvato un emendamento agganciato alla riforma urbanistica che annulla il voto di dicembre e sposta la finestra temporale per le elezioni di secondo livello in una delle domeniche comprese tra il 6 ...