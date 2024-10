Rapina a mano armata sull'autostrada: colpi di arma da fuoco contro un gioielliere, via col bottino (Di giovedì 31 ottobre 2024) Commando armato Rapina un gioielliere sull'autostrada: via col bottino. Un commerciante di gioielli ieri pomeriggio è stato Rapinato da un commando armato nel tratto Quotidianodipuglia.it - Rapina a mano armata sull'autostrada: colpi di arma da fuoco contro un gioielliere, via col bottino Leggi tutto 📰 Quotidianodipuglia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Commandotoun: via col. Un commerciante di gioielli ieri pomeriggio è statoto da un commandoto nel tratto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sull'autostrada: colpi di arma da fuoco contro un gioielliere, via col bottino;ad Aprilia: donna immobilizzata e derubata in casa;a Rocca San Giovanni, è caccia ai banditi che hanno assaltato la villa dei D'Orsogna;da mezzo milione di euro nella villa dell’imprenditore D’Orsogna a Rocca San Giovanni;ad un tir: autotrasportatore colpito al volto col calcio della pistola per poi rilasciarlo a Mola di Bari;a Rocca San Giovanni, è caccia ai banditi che hanno assaltato la villa dei D'Orsogna; Approfondisci 🔍

Rapina a mano armata sull'autostrada: colpi di arma da fuoco contro un gioielliere, via col bottino

(msn.com)

Commando armato rapina un gioielliere sull'autostrada: via col bottino. Un commerciante di gioielli ieri pomeriggio è stato rapinato da un commando armato nel ...

Assalto armato alla villa di D’Orsogna: portati via Rolex, denaro e borse griffate

(ilmessaggero.it)

LANCIANO Rapina a mano armata l’altra notte nella villa del noto imprenditore dolciario Valerio D’Orsogna, di Lanciano, situata in località Scalzino di Rocca San Giovanni ...

Rapina a mano armata ad Aprilia: donna immobilizzata e derubata in casa

(latinaoggi.eu)

Proseguono le indagini dei Carabinieri di Aprilia sulla rapina subita da una donna, minacciata e immobilizzata da due malviventi che le hanno sottratto oggetti in oro ...

Rapina in villa dai D’Orsogna a Lanciano: bottino da mezzo milione

(blitzquotidiano.it)

Nella villa del noto imprenditore dolciario Valerio D'Orsogna, di Lanciano, situata in località Scalzino di Rocca San Giovanni ...