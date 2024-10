Tpi.it - Quanto tempo ci vorrà per scoprire chi avrà vinto le elezioni americane?

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel 2020, i media non sono stati in grado di dichiarare il vincitore per ben quattro giorni tra Donald Trump e Joe Biden dopo il giorno delle. E quest’anno, probabilmente ciancora più. I sondaggi mostrano che questa sarà probabilmente una dellepiù combattute nella storia degli Stati Uniti tra Donald Trump e Kamala Harris. Parliamo di un 48% per la candidata democratica e un 47% per il repubblicano a livello nazionale, secondo i sondaggi. Ci sono sette Stati considerati campi di battaglia: Michigan, Georgia, Pennsylvania, Nevada, Arizona, Wisconsin e Carolina del Nord (perquest’ultimo sia lo Stato meno in bilico di tutti). Ognuno di questi Stati è sostanzialmente in parità, secondo i sondaggi, con margini molto ridotti in una direzione o nell’altra.