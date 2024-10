Quando si possono accendere i termosifoni a Roma? Il sindaco Gualtieri firma l'ordinanza: date e orari (Di giovedì 31 ottobre 2024) Quando si possono accendere i termosifoni a Roma? A partire dal prossimo 15 novembre 2024. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza (la numero 124 del 30 ottobre 2024) attesa da amministratori di condominio e ditte che gestiscono la manutenzione delle caldaieL'atto firmato Romatoday.it - Quando si possono accendere i termosifoni a Roma? Il sindaco Gualtieri firma l'ordinanza: date e orari Leggi tutto 📰 Romatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)si? A partire dal prossimo 15 novembre 2024. IldiRobertohato l'(la numero 124 del 30 ottobre 2024) attesa da amministratori di condominio e ditte che gestiscono la manutenzione delle caldaieL'attoto

