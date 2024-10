Ilgiorno.it - Pronta la piscina eco-sostenibile a pannelli solari

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Fotovoltaico, pompe di calore, telecontrollo, lacomunale di Cesano Maderno diventa sempre più smart e sempre green. Si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico del Centro sportivo natatorio “Mario Vaghi“ di via Po 55, finanziati con bando di Regione Lombardia e una partecipazione del Comune di Cesano Maderno e della società concessionaria In Sport Srl. I lavori hanno avuto un costo complessivo di oltre 550mila euro, di cui 350mila ottenuti dalla Regione, 180mila euro dal Comune e oltre 21mila da In Sport. Sono stati realizzati il potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente con la posa di ulteriori 82con 44,69 Kw di potenza, la sostituzione delle lampade di tutti i locali con nuove lampade led che consentiranno un abbattimento dei consumi e l’installazione di 5 nuove pompe di calore per la climatizzazione.