Progetto "Cambia-menti": il percorso di riscatto dei detenuti di Secondigliano e Poggioreale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un'importante iniziativa ha raggiunto la sua conclusione nelle case circondariali di Secondigliano e Poggioreale: il Progetto "Cambia-menti". Questo programma ha avuto l'obiettivo di accompagnare i detenuti verso un percorso di formazione personale e riflessione. Attraverso un insieme di attività mirate, gli ospiti di queste strutture hanno potuto affrontare temi significativi per il loro viaggio di reinserimento nella società. Attività e obiettivi del Progetto Diffondere consapevolezza e promuovere un Cambiamento positivo erano i fattori chiave di "Cambia-menti". Durante i mesi di attuazione, il Progetto ha coinvolto un gruppo selezionato di detenuti in laboratori interattivi, incontri con professionisti del settore e testimonianze personali.

