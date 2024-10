Primo maiale positivo all’influenza aviaria H5N1 negli USA: nuova pandemia “è solo questione di tempo” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha annunciato che nell'Oregon è stato trovato il Primo maiale positivo al virus dell'influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità. Il caso a pochi mesi dalle prime mucche da latte. Il suino sarebbe stato infettato dal pollame. Sempre più specie vengono contagiate dal virus, aumentando sensibilmente il rischio di una nuova pandemia. Fanpage.it - Primo maiale positivo all’influenza aviaria H5N1 negli USA: nuova pandemia “è solo questione di tempo” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha annunciato che nell'Oregon è stato trovato ilal virus dell'influenzaad alta patogenicità. Il caso a pochi mesi dalle prime mucche da latte. Il suino sarebbe stato infettato dal pollame. Sempre più specie vengono contagiate dal virus, aumentando sensibilmente il rischio di una

